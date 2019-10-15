За три месяца в первом волгоградском центре онкопомощи выявили больше ста больных раком

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-15T17:42:27+03:00

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Центр амбулаторной онкологической помощи, который открылся на базе Волгоградской областной клинической больницы №1, за три месяца работы уже успел принять 1916 пациентов. 1205 человек направили на дополнительное обследование. К счастью, страшный диагноз - рак - подтверждается лишь у каждого десятого. За это время новообразования выявлены у 112 пациентов. Но, что существенно важно - в 74,1% случаях онкозаболевание выявили на ранних стадиях, а значит, оно подлежит лечению.

В центр онкопомощи направляют людей из поликлиник, где медики установили подозрение на рак. Одновременно пациента записывают на прием к специалисту в областной онкодиспансер. В течение двух недель человек проходит необходимое обследование в ЦАОПе, в том числе и на специальном оборудовании, и с полученными результатами отправляется уже в учреждение третьего уровня оказания медпомощи. Запись для прохождения курса химиотерапии, а также постановка на диспансерное направление проводится через информационную систему. Таким образом, в регионе выстроена цепочка быстрой диагностики и помощи людям с онкозаболеваниями.

Напомним, к 2021 году на территории региона будут работать 14 центров амбулаторной онкологической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU