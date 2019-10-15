"Стандарты красоты вредят здоровью": ролик про бодипозитив девочки из Волгограда набрал миллионы просмотров

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-15T17:36:33+03:00

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К своим 16-ти годам Наташа Землянухина из хутора Антонов Волгоградской области успела многое: у нее 1,2 миллиона подписчиков в инстаграме, она заработала свой первый миллион рублей и даже получила награду «Лучший блогер Рунета». «КП-Волгоград» рассказывала секреты деревенской бизнесбеби. А недавно Туся (как ее величают подписчики и близкие люди) вновь отличилась. Она запустила проект #СоМнойВсеТак. Сняла видеоролик, который за пару недель набрал уже несколько миллионов просмотров.

В этом видеоролике девушка, которая еще год назад давала всем советы как правильно питаться и качать фигуру, вдруг во всеуслышание заявила: «Надо любить себя такой, какая/какой ты есть!»

«Стандарты красоты разрушают жизни, самооценку и здоровье девушек. Этот проект - то, о чём нельзя молчать. Тема бьёт по больному и отзывается до мурашек и слёз, но вдохновляет на любовь к своему телу таким, какое оно есть. Цель флешмоба - распространение философии любви к себе БЕЗ стандартов женской красоты», - поясняет Туся.

Это ролик про бодипозитив. О том, что каждое тело индивидуально, и только за это его надо любить.

«Со мной все так. А с тобой?»

16-летняя волгоградка запустила флешмоб СоМнойВсеТак.

ИСТОЧНИК KP.RU