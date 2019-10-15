Волгоградской области в 2020 году на дороги дадут 3,2 миллиарда рублей
За последние годы дороги в Волгоградской области преобразились значительно - это факт. И что радует: ремонт не только не останавливается, а наоборот наращивают темпы. Так в 2020-м году на ремонт и строительство дорог и дорожной инфраструктуры в Волгоградской области направят 3,235 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2019 году региону было выделено 2,887 миллиарда. Такие цифры сегодня, 15 октября, озвучил на заседании Комитета по транспорту и строительству Госдумы ее председатель Евгений Москвичев.
В комитете рассматривали проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года, в части финансирования транспортных вопросов, и рекомендовали нижней палате парламента принять в первом чтении этот документ.
- Планируется, что 1,528 миллиарда рублей составят межбюджетные трансферы, которые выделяются Волгоградской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще 1,707 миллиарда рублей планируется, что поступит в региональный бюджет от акцизов на горюче-смазочные материалы, - поясняет председатель Комитета Госдумыпо транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Напомним, что до конца 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Волгоградской области планируют реализовать не менее 240 основных проектов по строительству новых и ремонту уже существующих трасс.
ИСТОЧНИК KP.RU