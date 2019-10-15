2019-10-15T15:34:38+03:00
Общество

В парке на юге Волгограда установят девятиметровый двухмачтовый корабль

Это будет самая большая игровая детская площадка в городе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Корабль установят рядом со спортивной площадкой в парке. Фото администрации Волгограда.Корабль установят рядом со спортивной площадкой в парке. Фото администрации Волгограда.
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В парке «Юбилейный», который находится в Красноармейском районе Волгограда, появится огромный девятиметровый корабль. Нет, это не скульптура. Это будет самый большой в городе детский игровой комплекс. Тут детворе уж действительно будет, где поиграть: площадь комплекса составит свыше 150 квадратных метров.

- Корабль будет двухмачтовый. А в нем горки, лестницы, мостики и другие аттракционы. Украшен он будет аппликациями в виде гербов, вензелей и якорей из влагостойкой окрашенной фанеры. А на вершинах мачт рабочие смонтируют фигурные флаги, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Рабочие уже приступили к его монтажу. Расположится этот корабль рядом со спортивной зоной.

- Одновременно в парке высаживают деревья. Уже появились первые 98 кленов и каштанов. Сейчас агрономы готовят участок под высадку живой изгороди - зеленый лабиринт высотой около одного метра сформируют из 2000 кустов бирючины. Это одно из первых подобных ландшафтных решений на территории Волгограда, - добавляют в администрации города.

Всего в парке «Юбилейный» планируют высадить 370 деревьев от 1,6 до 2 метров (в том числе каштаны, клены, церсисы, дубы)и несколько тысяч кустарников. Здесь уже смонтировали сцену для праздников и установили 36 видеокамер.

- Новая зона отдыха откроется в этом году и на Севастопольской набережной – на площади 400 квадратных метров подготовлена площадка будущего скейт-парка, в ближайшее время рабочие установят фигуры для выполнения трюков, - отмечают в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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