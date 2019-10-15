2019-10-15T15:20:53+03:00
Происшествия

В Волгограде ищут семью, пропавшую загадочным образом 30 лет назад

Мама, папа и дочь исчезли в разницей в несколько часов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СУ СК по Волгоградской области.Фото СУ СК по Волгоградской области.
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Эта загадочная история произошла в Волгограде тридцать лет назад - летом 1989 года. В один прекрасный день без вести исчезла целая семья. Причем не все сразу, а по очереди, с разницей в несколько часов. Дело было 14 июля. Семья проживала в Красноармейском районе Волгограда. Рано утром 42-летняя Таисия Тюрина уехала из дома в технологический колледж за справкой и пропала. Ее 38-летний супруг, не дождавшись возлюбленную в назначенное время, отправился на ее поиски. И тоже пропал. Поздно вечером их дочь Светлана, которой на тот момент было 16 лет, позвонила подруге и пожаловалась, что родители не вернулись домой. Обеспокоенная их пропажей она рассказала, что собирается выйти на улицу к подъезду ждать их возвращения. Больше девушку никто не видел.

По «горячим» следам правоохранители опросили всех, кто мог хоть как-то пролить свет на таинственное исчезновение целой семьи. Но все безрезультатно. Прошло уже 30 лет. Но следователи СУ СК по Волгоградской области не оставляют надежду докопаться до истины. Поэтому вновь обращаются ко всем, кто располагает сведениями об обстоятельствах исчезновения разыскиваемых, возможном месте их нахождения или последнем месте пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (8442) 65-01-06, 8-927-534-94-25 или «02».

Если вы знали этих людей, и можете рассказать интересные факты об их жизни и у вас есть предположения, куда они могли пропасть, позвоните в редакцию "КП-Волгоград" - (8442) 91-94-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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