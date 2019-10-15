2019-10-15T15:28:21+03:00
Здоровье

Рак груди на третьем месте среди онкозаболеваний в Волгограде

За год это заболевание обнаружили у 1104 жительниц области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Обследовать грудь нужно каждый месяц.Обследовать грудь нужно каждый месяц.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди. В России рак молочной железы среди злокачественных опухолей занимает первое место. В Волгоградской области – третье. В прошлом году обнаружили рак груди у 1104 жительниц региона. Это каждый девятый случай онкологии. При этом 90% заболевших - женщины от 45 до 60 лет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, в прошлом году заболеваемость раком груди составила 43,7 случая на 100 тысяч населения.

Медики напоминают: чем раньше обнаружат злокачественную опухоль, тем больше шансов вылечиться. Первая стадия дает шансы на выздоровление почти в 98% случаев, третья – лишь в 60 - 80%. К сожалению, более 40% случаев рака груди диагностируют на поздних стадиях. В нашей стране каждый год от него умирают более 20 тысяч женщин.

Для профилактики рака груди женщинам от 40 лет и старше во время диспансеризации можно раз в два года бесплатно сделать маммографию молочных желез. Врачи советуют также хотя бы раз в год ходить на прием к маммологу. И каждый месяц самой проверяться на предмет появления уплотнений, узлов, непонятных пятен и корок на коже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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