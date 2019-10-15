2019-10-15T14:46:45+03:00
Происшествия

Играла на бирже: бабушка из Волгограда отдала аферистам 700 тысяч рублей

79-летняя женщина пыталась подработать брокером
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Доверчивая пенсионерка поверила мошенникам и сама перечислила им деньги.Доверчивая пенсионерка поверила мошенникам и сама перечислила им деньги.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пока волгоградские старушки коротают время на лавочках, эта 79-летняя жительница Красноармейского района покоряла интернет. В сети наткнулась на фондовую биржу и решила подработать. Зарегистрировалась, внесла на счет брокерской фирмы более 400 тысяч рублей и стала ждать прибыль. За первую неделю она и вправду получила 7 тысяч рублей дивидендов. Однако еще через пару дней с ее счета исчезли 400 тысяч. Женщина забила тревогу, но ей кураторы пояснили, что деньги пропали из-за обвала курса валюты.

Раздосадованная старушка на этом не успокоилась и стала искать фирму, которая помогла бы ей вернуть сбережения. Нашла женщину, которая заверила, что вернет деньги. Через время она сообщила, что средства волгоградки лежат на счету в заграничном банке, при этом сумма с учетом процентов увеличилась до 3,5 миллионов рублей. И все, что надо сделать, чтобы эту сумму получить, - оплатить комиссию в размере 315 тысяч рублей.

- Доверчивая пенсионерка перевела на счета неизвестных указанную сумму и ждала возврата денег, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - Когда поняла, что ее опять обманули, пошла в полицию.

В ведомстве завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», и, конечно же, пытаются разыскать аферистов, которым грозит до 6 лет колонии. Но полицейские еще раз обращаются к волгоградцам с просьбой: «Люди, будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами! Не позволяйте мошенникам себя обмануть!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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