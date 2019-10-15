2019-10-15T15:32:12+03:00
Происшествия

В Астрахани полицейский вымогал взятку в 100 тысяч рублей

Он пообещал не давать ход уголовному делу
Екатерина МАЛИНИНА
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Полицейскому грозит уголовное наказание.Полицейскому грозит уголовное наказание.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Только в Астрахани задержали лжеполицейских, вымогающих деньги у простого астраханца, как завели уголовное дело уже на настоящего сотрудника УМВД, а точнее заместителя начальника одного из отдела управления по контролю за оборотом наркотиков. Его обвиняют по статье «взятка».

В распоряжении силовика были материалы о покупке наркотика одним из местных жителей. Но вместо того, чтобы завести уголовное дело, мужчина пришел к наркоману и потребовал от него денег. Мол, готов «потерять» бумаги за 100 тысяч рублей.

50 тысяч астраханец насобирал по знакомым и вручил полицейскому. Но остальные 50 не смог, поэтому обратился в УСБ. Вторая передача денег проходила под присмотром силовиков.

- Когда пачка купюр оказалась в руках сотрудника, его задержали, - сообщили в СУ СК по Астраханской области.

Сейчас следователи занимаются выяснением всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

- В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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