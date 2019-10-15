В Волгоград прибывают мощи святителя Луки, архиепископа Крымского
По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора в Волгоградскую епархию привезут святыни Ташкентской епархии из Успенского кафедрального собора города Ташкента. Речь идет об иконе священномученика Киприана и мученицы Иустины с мощами внутри иконы. Эта икона помогает справиться с различными болезнями, уладить конфликтные ситуации с недоброжелателями, помириться возлюбленным.
Кстати, память священномученика Киприана и мученицы Иустины празднуется 15 октября.
Кроме того, из Ташкента в Волгоград прибудет ковчег с частицей десницы святителя Луки, архиепископа Крымского. Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в 20-м веке. Поскольку при земной жизни он много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о чудесной помощи святителя.
Святыни прибудут 21 октября в Казанский собор Волгограда. Там они пробудут до 25 октября, а затем отправятся в другие приходы Волгоградской епархии.
ГРАФИК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ СВЯТЫНЬ ПО ХРАМАМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ЕПАРХИИ
Волгоград
21.10.19 – 25.10.19 до 13.00 Казанский кафедральный собор
25.10.19 -27.10.19 до 13.00 храм Преображения Господня
27.10.19 – 29.10. 19 до 13.00 храм св. Иоанна Кронштадтского
29.10.19 -31.10.19 до 13. 00 храм Спасо – Преображенский
31.10.19 – 01.11.19 до 13.00 храм св. Никиты Мидикийского исповедника
01.11.19 – 02.11.19 до 13.00 храм св. Параскевы Пятницы
02.11.19 – 04.11.19 до 13. 00 храма святого пророка Божия Илии
04.11.19 -05.11.19 до 13.00 храм Рождества Пресвятой Богородицы
05.11.19 – 06.11.19 до 13.00 храм Успения Пресвятой Богородицы
06.11.19 -07.11.19 до13.00 храм Всемилостивого Спаса Христа Примирителя
07.11.19 – 08.11.19 до 13.00 храм святого прор. Иоанна Предтечи
р.п. Городище
08.11.19 -10.11.19 до 13.00 храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Дубовка
10.11.19 – 11.11.19 до 13.00 храм Покрова Пресвятой Богородицы
11.11.19-12.11.19 до 13.00 храм Свято –Троицкий
село Горный Балыклей
12.11.19 – 13.11.19 до 13.00 храм Рождества Христова
Котовский район
13.11.19 – 14.11. 19 до 15.00 храм Михаила Архангела г. Котово с приписными молельными домами
14.11.19 – 15.11.19 до 15.00 храм Владимиро-Вениаминовский г. Петров Вал
15.11.19 – 16.11.19до 15.00 храм прп. Петра Афонского г. Петров Вал
Камышин
16.11.19 — 17.11.19 до 15.00 храм Успения Божьей Матери
17.11.19 – 18.11.19 до 15.00 храм Святой Троицы
18.11.19 – 19.11.19 до 15.00 храм св. Димитрия Солунского
19.11.19 – 20.11.19 до 15.00 Свято-Троицкий соборный храм
20.11.19 – 23.11.19 до 15.00 Никольский кафедральный собор
ИСТОЧНИК KP.RU