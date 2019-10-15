В Волгоград прибывают мощи святителя Луки, архиепископа Крымского

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-15T13:56:55+03:00

Также по храмам региона провезут икону священномученика Киприана и мученицы Иустины с мощами

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По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора в Волгоградскую епархию привезут святыни Ташкентской епархии из Успенского кафедрального собора города Ташкента. Речь идет об иконе священномученика Киприана и мученицы Иустины с мощами внутри иконы. Эта икона помогает справиться с различными болезнями, уладить конфликтные ситуации с недоброжелателями, помириться возлюбленным.

Кстати, память священномученика Киприана и мученицы Иустины празднуется 15 октября.

Кроме того, из Ташкента в Волгоград прибудет ковчег с частицей десницы святителя Луки, архиепископа Крымского. Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в 20-м веке. Поскольку при земной жизни он много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о чудесной помощи святителя.

Святыни прибудут 21 октября в Казанский собор Волгограда. Там они пробудут до 25 октября, а затем отправятся в другие приходы Волгоградской епархии.

ГРАФИК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ СВЯТЫНЬ ПО ХРАМАМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ЕПАРХИИ

Волгоград

21.10.19 – 25.10.19 до 13.00 Казанский кафедральный собор

25.10.19 -27.10.19 до 13.00 храм Преображения Господня

27.10.19 – 29.10. 19 до 13.00 храм св. Иоанна Кронштадтского

29.10.19 -31.10.19 до 13. 00 храм Спасо – Преображенский

31.10.19 – 01.11.19 до 13.00 храм св. Никиты Мидикийского исповедника

01.11.19 – 02.11.19 до 13.00 храм св. Параскевы Пятницы

02.11.19 – 04.11.19 до 13. 00 храма святого пророка Божия Илии

04.11.19 -05.11.19 до 13.00 храм Рождества Пресвятой Богородицы

05.11.19 – 06.11.19 до 13.00 храм Успения Пресвятой Богородицы

06.11.19 -07.11.19 до13.00 храм Всемилостивого Спаса Христа Примирителя

07.11.19 – 08.11.19 до 13.00 храм святого прор. Иоанна Предтечи

р.п. Городище

08.11.19 -10.11.19 до 13.00 храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Дубовка

10.11.19 – 11.11.19 до 13.00 храм Покрова Пресвятой Богородицы

11.11.19-12.11.19 до 13.00 храм Свято –Троицкий

село Горный Балыклей

12.11.19 – 13.11.19 до 13.00 храм Рождества Христова

Котовский район

13.11.19 – 14.11. 19 до 15.00 храм Михаила Архангела г. Котово с приписными молельными домами

14.11.19 – 15.11.19 до 15.00 храм Владимиро-Вениаминовский г. Петров Вал

15.11.19 – 16.11.19до 15.00 храм прп. Петра Афонского г. Петров Вал

Камышин

16.11.19 — 17.11.19 до 15.00 храм Успения Божьей Матери

17.11.19 – 18.11.19 до 15.00 храм Святой Троицы

18.11.19 – 19.11.19 до 15.00 храм св. Димитрия Солунского

19.11.19 – 20.11.19 до 15.00 Свято-Троицкий соборный храм

20.11.19 – 23.11.19 до 15.00 Никольский кафедральный собор

ИСТОЧНИК KP.RU