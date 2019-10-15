2019-10-15T15:46:47+03:00
Происшествия

В Волгограде полуторагодовалый мальчик выпал из окна 4 этажа

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии
Екатерина МАЛИНИНА
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Берегите детей!Берегите детей!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Маленького ребенка, который лежал под окнами пятиэтажки по улице Титова, 15 в Краснооктябрьском районе, увидел проходящий мужчина. Окно четвертого этажа было открыто. Мужчина вызывал «скорую», которая была на месте через несколько минут. Реанимобиль увез мальчика в больницу. Сейчас за его жизнь борются медики больницы №7. Состояние очень тяжелое, он в реанимации.

Ребенку 1 год и 10 месяцев. Мама находилась в квартире с сыном, но занималась своими делами. Малыш был в детской кроватке, которая стояла у окна. Так что ему не составило труда забраться на подоконник и выглянуть в окно - оно было открыто. Молодая женщина не заметила этого. Мальчик выпал с 4 этажа.

- Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

А волгоградцам еще раз напоминают об опасности открытых окон. К сожалению, уследить за малышами очень сложно. Они очень любопытны и готовы исследовать все, даже то, что находится за окном. Поэтому не рискуйте жизнью ваших детей: закрывайте окна. Москитная сетка не сможет удержать ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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