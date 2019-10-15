2019-10-15T13:19:42+03:00
Общество

Консультации, обследования, мастер-классы: волгоградцев зовут на медицинскую выставку

Мероприятие пройдет на «Волгоград Арене»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На выставке будут представлены более 100 компаний. Расскажут, покажут и помогут.На выставке будут представлены более 100 компаний. Расскажут, покажут и помогут.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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С 16 по 18 октября на «Волгоград Арене» пройдет самое масштабное медицинское мероприятие Волгоградской области - выставка «Медицина и здравоохранение. Здоровье мамы и малыша-2019». Всех желающих приглашают посетить эту выставку. Поверьте, вас ждем много интересного и полезного.

В мероприятии примут участие более 100 компаний медицинского направления. При этом посетители смогут не только узнать новое в этой сфере, но и тут же проверить свое здоровье.

- На выставке будут работать лаборатории мобильных диагностических центров и лечебно-профилактического модуля «Диагностика». Посетители смогут пройти обследование и получить консультации у врачей эндокринолога, окулиста, кардиолога и невролога, а также у специалистов кабинета медицинской профилактики, - уточняют организаторы.

Даже дадут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и «Скандинавской ходьбе».

Также здесь будет организована и специализированная экспозиция «Здоровье мамы и малыша». Консультации дадут детские врачи психологи, логопеды, неврологи, эндокринологи, аллергологи-иммунологи, педиатры, специалисты по творческому и интеллектуальному развитию детей.

Будет организована игровая зона, демонстрация полезных и необходимых товаров и услуг для каждого члена семьи, мастер-классы, развлекательные шоу, конкурсы, розыгрыши, подарки!

Вход бесплатный!

Более подробную информацию о выставке Вы сможете получить на нашем сайте zarexpo.ru либо по телефону (8442) 26-50-34

ИСТОЧНИК KP.RU

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