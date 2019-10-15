2019-10-15T11:45:57+03:00
Общество

300 контейнеров для мусора сожгли волгоградцы

За 9 месяцев ущерб регоператора превысил 3 миллиона рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Такие баки обнаружили в эти выходные. Фото: УОТакие баки обнаружили в эти выходные. Фото: УО
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С нового года во дворах и на улицах Волгограда и области начали появляться новые пластиковые контейнеры еврообразца. Всего за девять месяцев в регионе их установили около 28 тысяч. И почти сразу регоператор по обращению с ТКО начал подсчитывать убытки. Более трехсот евроконтейнеров сожгли волгоградцы с начала года. Ущерб от действий вандалов превысил три миллиона рублей. В последнее время случаи поджогов мусорных баков в области участились.

- За прошедшие выходные только в Волгограде обнаружено еще четыре уничтоженных огнем бака на улицах Хиросимы, Хорошева, Коммунальной и Ленина, - сообщили «КП-Волгоград» в компании «Управление отходами - Волгоград».

Контейнеры не только поджигают. Немало встречается любителей откручивать колеса, нередко отрывают и крышки от баков. Зимой эти самые крышки частенько обнаруживали на горках, где их использовали как ледянки.

Региональный оператор просит волгоградцев сообщать о поджогах, кражах и случаях вандализма на контейнерных площадках в МЧС и полицию. Ведь покупают эти баки на деньги, которые каждый платит за вывоз мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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