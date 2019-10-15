В 20% домов Волгограда подали отопление

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-15T11:24:16+03:00

Все муниципальные котельные уже начали подавать тепло в социальные объекты и жилые дома

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За окном плюс 20 градусов, солнце - благодать. А в Волгограде уже стартовал отопительный сезон. Городские власти не стали дожидаться, пока похолодает. Уже 14 октября 2019, в первый день пуско-наладочных работ поэтапно запустили в работу все 124 муниципальные котельные. За первые сутки отопление получили около 20 процентов жилых домов и социальных объектов Волгограда. Батареи нагрелись уже во всех родильных домах, 40 поликлиниках, 203 детсадах и 61 школах.

- Согласно прогнозу к концу текущей недели ожидается значительное снижение температуры воздуха. К этому дню коммунальные службы и управляющие компании должны завершить все пуско-наладочные работы, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

На случай возникновения нештатных ситуаций вся информация в режиме реального времени стекается в Единый диспетчерский центр по управлению коммунальными сетями, который открыли в прошлом году.

Напомним, с момента начала отопительного сезона у коммунальщиков по закону есть пять дней на то, чтобы подать тепло каждому потребителю. Сначала подключают социальные объекты, затем жилые дома и прочие здания. Так что если в пятницу батареи у вас дома так и останутся холодными, звоните в свою управляющую компанию или ТСЖ. Чаще всего проблемы возникают из-за того, что система отопления внутри дома не отлажена или в трубах скопился воздух. Если же УК не отреагирует, жалуйтесь в жилищную инспекцию или в администрацию своего района.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если возникли технические проблемы (не отапливается часть квартиры, дома, подъезд), волгоградцы могут позвонить на «горячую линию» региональной инспекции госжилнадзора по телефону (8442) 35-21-98 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

На время наладки теплосетей (на случай нештатных и аварийных ситуаций) работает круглосуточная «горячая линия» областного комитета ЖКХ и ТЭК - (8442) 37-52-29.

Волгоградцы по вопросам отопления могут звонить в оперативно-диспетчерскую службу мэрии - (8442) 33-63-84, 33-63-92.

Жители Волжского по поводу отопления могут проконсультироваться по телефону (8443) 41-31-00, доб 1344; Камышина - (84457) 4-06-78, доб. 05; Михайловки - (84463) 2-47-19, 2-49-83 ; Фролово - (84465) 4-11-66, 4-11-73; Урюпинска - (84442) 4-34-70, 4-41-49.

ИСТОЧНИК KP.RU