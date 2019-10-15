Лжеполицейских вымогали у астраханца 310 тысяч рублей за компромат

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-15T10:54:46+03:00

Они явились на встречу в спортивном костюме и в тапочках

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Сначала к 29-летнему астраханцу позвонили на телефон. Мужской голос представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что у него в распоряжении есть видеозапись, которая подтверждает причастность молодого человека к распространению наркотиков. Но все вопросы можно решить за 310 тысяч рублей.

Парень наркотиками не занимался, но побоялся, что дело смогут сфабриковать. Поэтому отдал 10 тысяч рублей. Но оставшейся суммы у него не было. И он решился на отчаянный шаг: сам пошел в полицию. Но там ничего не знали ни о видеозаписи, ни о сотрудниках.

На встречу астраханец шел со скрытой видеокамерой. Его вымогатели пришли в спортивном костюме и в шлепках. Один из «полицейских» долго рассуждал, что очень старается, чтобы парня не посадили

Я же не могу, чтобы невинных людей сажали. Следователи, бумаги, туда-сюда, - рассуждает «страж порядка».

Мошенников задержали. Это жители Енотаевского района. Один из них отсидел срок за грабеж, другой за изнасилование. В тюрьме они познакомились с 28-летним товарищем, у которого накопился огромный карточный долг сокамерникам. Он и «слил» своего бывшего знакомого, с которым был шапочно знаком на свободе.

- В отношении двух астраханцев возбудили уголовное дело за "вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору". Они находятся в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU