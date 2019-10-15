2019-10-15T10:05:05+03:00
Происшествия

Астраханка убила мужа, чтобы он не уходил к другой

Она ударила его дважды ножом
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина умер в больнице от полученных ран. Фото: Дарья ПеретажкаМужчина умер в больнице от полученных ран. Фото: Дарья Перетажка
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Ревность - разрушающее чувство. Это может сказать не только любой психолог, но и следователь. Ведь она стала причиной тысяч преступлений. Одно из них произошло в Астрахани 14 октября. 38-летний мужчина вместе со своей подругой вот уже несколько лет жил на улицей Перевозной в Ленинском районе города. Жили как все: ругались, ссорились, мирились. Причем большинство конфликтов происходило после совместных застолий. Во время очередного семейного праздника гражданские супруги в очередной раз поссорились. Посыпались взаимные упреки. И мужчина решил, что это хороший повод сообщить важную новость: он уходит к другой. Мол, надоело собачиться, в другом месте его любят и ждут. Это очень сильно обидело его уже бывшую подругу. Она схватилась за нож и два раза ударила его по телу. А когда он упал, заливаясь слезами побежала вызывать «скорую».

Медики несколько часов боролись за жизнь астраханца. Но раны, нанесенные в порыве гнева, оказались глубокими и смертельными. Мужчина умер. Медики сообщили о криминальном пациенте в полицию.

Сейчас решается вопрос об избранив отношении астраханки меры пресечения. Ей предстоит ответить за умышленное убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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