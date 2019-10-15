2019-10-15T09:49:29+03:00
Общество

Выйти из тени: полицейские оштрафовали 32 водителя за тонировку всего за час работы

Рейды пройдут во всех районах города
Екатерина МАЛИНИНА
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В России очень любят тонировку.В России очень любят тонировку.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Любят в России ездить с «понтами»: кто-то занижает свои «Приоры», кто-то тонирует даже лобовое стекло. И если низкая посадка заканчивается там, где начинаются колдобины, то с тонировкой полицейским приходится «воевать». Ведь темные стекла снижают безопасность на дороге. Водитель с тонировкой просто в силу физических законов не способен адекватно оценить ситуацию на дороге. Очередной рейд против любителей потемнее прошел в Ворошиловском районе Волгограда утром 15 октября. Только за час работы полицейские нашли нарушения в тонировке у 32 водителей. Автомобилисты были вынуждены прямо на месте снимать пленку. Каждый из них заплатит штраф – 500 рублей.

- На верхнюю часть лобового стекла ТС может быть наклеена тонировочная полоса шириной 14 см или менее, на которую также не распространяются ограничения по светопропусканию, но на ветровое стекло может быть наклеена прозрачная пленка, светопропускание которой должно превышать 70%. Такой же процент светопропускания разрешен для передних боковых стекол, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

В ближайшее время рейды пройдут во всех районах города. Также сотрудники ГИБДД проверяют документы, правила перевозки детей, оплаченные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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