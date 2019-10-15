2019-10-15T09:29:45+03:00
Происшествия

В Волгограде школьница попала в больницу из-за неопытного водителя-женщины

Дама на «Опель Астра» врезалась в стоящий автомобиль
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Ребенка доставили в больницу с травмами.Ребенка доставили в больницу с травмами.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Авария произошла в Дзержинском районе около 8 утра. 39-летняя женщина на «Опеле Астра» ехала по улице Джаныбековская в сторону проспекта Жукова. Дама слишком поздно отреагировала на остановившийся автомобиль «Хонда» и врезалась в него. Удар был сильным. В салоне японской иномарки находилась 13-летняя девочка, которую везли на учебу. Ребенок при столкновении получил несколько травм.

Участники аварии вызвали полицию и «скорую». Медики отвезли пострадавшую школьницу в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии.

Еще одна авария произошла в Красноармейском районе в районе 10 часов вечера. 25-летний парень на «Приоре» ехал со стороны Лазоревой по проспекту Героев Сталинграда. Он врезался в «Ситроен». Скорость у машин была большая, поэтому не обошлось без пострадавших.

- Оба водителя и 33-летний пассажир «Ситроена» с разными травмами оказались в больнице, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
300 контейнеров для мусора сожгли волгоградцы
В 20% домов Волгограда подали отопление
Лжеполицейских вымогали у астраханца 310 тысяч рублей за компромат
Астраханка убила мужа, чтобы он не уходил к другой
Выйти из тени: полицейские оштрафовали 32 водителя за тонировку всего за час работы
В Камышине три брата вымогали деньги у пенсионеров за газовые счетчики
Волгоградец выращивал марихуану и хранил дома целый арсенал оружия
Осторожно, туман: на астраханских трассах ночью ожидается плохая видимость
Легковушка всмятку, джип в кювете: под Волгоградом люди чудом выжили в жутком ДТП
Отопительный сезон 2019 стартовал: в Волгоградской области запустили больше тысячи котельных
Астраханский педофил, изнасиловавший сорок детей, проведет в колонии 25 лет
Волгоградская область попала в ТОП-10 аутсайдеров по строительству жилья
Волгоградец придумал ограбление, проиграв деньги с продажи арбузов