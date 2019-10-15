В Волгограде школьница попала в больницу из-за неопытного водителя-женщины

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-15T09:29:45+03:00

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Авария произошла в Дзержинском районе около 8 утра. 39-летняя женщина на «Опеле Астра» ехала по улице Джаныбековская в сторону проспекта Жукова. Дама слишком поздно отреагировала на остановившийся автомобиль «Хонда» и врезалась в него. Удар был сильным. В салоне японской иномарки находилась 13-летняя девочка, которую везли на учебу. Ребенок при столкновении получил несколько травм.

Участники аварии вызвали полицию и «скорую». Медики отвезли пострадавшую школьницу в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии.

Еще одна авария произошла в Красноармейском районе в районе 10 часов вечера. 25-летний парень на «Приоре» ехал со стороны Лазоревой по проспекту Героев Сталинграда. Он врезался в «Ситроен». Скорость у машин была большая, поэтому не обошлось без пострадавших.

- Оба водителя и 33-летний пассажир «Ситроена» с разными травмами оказались в больнице, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU