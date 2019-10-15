В Камышине три брата вымогали деньги у пенсионеров за газовые счетчики

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-15T09:01:10+03:00

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В суд ушло дело в отношении трех двоюродных братьев 29,28 и 22 лет. Мужчины обвиняются в мошенничестве в отношении стариков.

Парни с 1 по 9 января 2019 года обходили квартиры, где живут пожилые люди. Они под видом проверяющих газоконтролеров просили показать им газовое оборудование, которое есть в квартире, в том числе счетчики. Затем незаметно для хозяев повреждали пломбы, а затем предъявляли владельцам претензии и грозили многотысячными штрафами и отключением. В итоге, пенсионеры платили обманщикам десятки тысяч рублей на руки. Таким образом, мошенникам удалось взять деньги у пяти жителей Камышина, Петров Вала и Котово более 100 тысяч рублей.

- Следователи полиции сумели собрать необходимые доказательства для передачи дела в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU