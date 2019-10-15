2019-10-15T08:43:22+03:00
Происшествия

Волгоградец выращивал марихуану и хранил дома целый арсенал оружия

Мужчину посадили в СИЗО
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит огромный срок сразу по нескольким статьям.Мужчине грозит огромный срок сразу по нескольким статьям.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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О том, что 25-летний житель Светлого Яра не совсем законопослушный гражданин, пришло в полицию из оперативных источников. Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ выехали с проверкой. И вся информация подтвердилась. На дачном участке молодой человек выращивал в теплицах марихуану. Причем делал это явно не для себя – объемы очень большие. Они признался, что собирался продать выращенный товар наркоманам. Также в доме у него нашли целый арсенал оружия: кастет, два кустарно сделанных пистолета, и переделанный для стрельбы боевыми газовый пистолет ИЖ.

Волгоградец пояснил, что оружие ему нужно для самообороны, на всякий случай.

- Сейчас мужчина находится в СИЗО, В отношении него возбудили уголовные дела за незаконное изготовление и переделку оружия, культивирование марихуаны и покушение на сбыт в крупном размере, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Подозреваемому грозит огромный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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