2019-10-14T19:58:04+03:00
Общество

Осторожно, туман: на астраханских трассах ночью ожидается плохая видимость

Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водители, будьте аккуратнее на дорогах.Водители, будьте аккуратнее на дорогах.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Погода осенью капризная: днем солнышко еще согревает своим теплом, а ночью резко холодает. А сегодня ночью, с 14 на 15 октября, в Астраханской области к перепаду температуры добавится еще и туман. Такую информацию до ФКУ Упрдор «Каспий» довели астраханские синоптики. А сотрудники дорожной организации уже предупреждают водителей об ухудшении условий на дорогах: видимость ночью будет до 500 метров.

- Всех участников дорожного движения просим быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, соблюдать требования правил дорожного движения, а также учитывать текущую дорожную обстановку при планировании маршрутов по федеральным трассам Астраханской области, а именно: Р-22 "Каспий", Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала, Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь, - гласит предупреждение автодорожной организации.

Водители, возьмите на заметку!

ИСТОЧНИК KP.RU

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