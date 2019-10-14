2019-10-14T19:45:04+03:00
Происшествия

Легковушка всмятку, джип в кювете: под Волгоградом люди чудом выжили в жутком ДТП

На трассе "Волгоград-Астрахань" лоб в лоб столкнулись две иномарки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Жуткая авария случилась вечером 14 октября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. На трассе "Волгоград-Астрахань" на большой скорости буквально лоб в лоб столкнулись две иномарки. Машины всмятку. Сложно даже поверить, что в этом месиве все остались живы. Но, к счастью, обошлось без жертв.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, на обочине дороги из-за поломки остановился «МАЗ», водитель, как положено, выставил знак "аварийной остановки". Однако, водитель легковушки, следующий в попутном направлении, в темноте не заметил знак. Чтобы не влететь в грузовик, машина выехала на встречную полосу. На беду навстречу ехал внедорожник. От удара он«взлетает» над трассой и скатывается в кювет, перевернувшись три раза.

От машин осталась лишь груда металла. И только лишь каким-то чудом все водители и пассажиры остались живы. Никого даже не госпитализировали с места ДТП.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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