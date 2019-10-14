2019-10-14T18:39:24+03:00
Общество

Отопительный сезон 2019 стартовал: в Волгоградской области запустили больше тысячи котельных

В семи районах и двух городах региона уже все жители обеспечены теплом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде и Волжском начнут подавать отопление с 15-го октября.В Волгограде и Волжском начнут подавать отопление с 15-го октября.
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В волгоградские квартиры постепенно приходит тепло. Отопительный сезон 2019/2020 стартовал и по всему региону запускают котельные.

«На сегодняшний день - к 14 октября - уже запущены в работу 1023 центральные и автономные котельные, - отчитываются в региональном комитете ЖКХ и ТЭК. - В семи районах - Дубовском, Еланском, Котельниковском, Кумылженском, Нехаевском, Старополтавском и Урюпинском, а также в городе Урюпинске и городском округе-город Михайловка уже все потребители получают тепло».

Как уточняют «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, постановления о подтопке социальных учреждений продолжают действовать в 27 муниципальных образованиях, постановления о старте отопительного сезона — в 21.

- Подтопка ведется в 473 школах, 483 детских садах, 192 медорганизациях, 264 досуговых центрах, библиотеках, ДК и других муниципальных объектах,- добавляют в администрации области.

Напомним, что в Волжском тепло начнут подавать в дома с 15 октября. В Волгограде к 19-му октября также все жители будут с отоплением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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