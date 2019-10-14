2019-10-14T18:15:09+03:00
Происшествия

Астраханский педофил, изнасиловавший сорок детей, проведет в колонии 25 лет

58-летний извращенец четыре года совращал малышей возрастом от 9 до 14 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Этот извращенец уже вряд ли выйдет на свободу.Этот извращенец уже вряд ли выйдет на свободу.
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За судебным процессом над 58-летним астраханцем следили многие и только после приговора родители пострадавших от этого извращенца детей смогли вздохнуть с облегчением. Мужчину приговорили к 25-ти годам колонии строгого режима. Расплата за то, что он изнасиловал и совратил более сорока детей в возрасте от 9 до 14 лет. Теперь он вряд ли выйдет на свободу.

Когда педофила задержали, вскрылись жуткие подробности его жизни. Выяснилось, что он четыре года - с марта 2013 года по декабрь 2017 года - насиловал детей. Этот извращенец заманивал малышей к себе домой под предлогом игр на приставке и компьютере. Там совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера и изнасилования. Всего следователи насчитали 43 эпизода.

- Кроме того, в ходе следствия установлены факты использования несовершеннолетних девочек в целях изготовления порнографических материалов, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

По решению суда этого мужчину еще и будут лечить, так как экспертиза подтвердила у него имеющееся расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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