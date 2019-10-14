Волгоградская область попала в ТОП-10 аутсайдеров по строительству жилья

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-14T17:53:01+03:00

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Ежегодно в России вводится более 75 миллионов квадратных метров жилья. Но, несмотря на рассказы волгоградских властей о том, как в нашем регионе активно строят дома, на фоне соседних областей мы выглядим «сиротливо». Да что там, мы и на фоне всей страны не блещем результатами. По данным Росстата Волгоградская область - в числе отстающих в этой сфере.

Эксперты «РИА-рейтинг» проанализировали данные статистики и вывели рейтинг регионов. Взяли цифры, сколько квадратных метров общей площади на человека ввели в той или иной области за минувший год (с июля 2018-го по июнь 2019-го) и выстроили регионы от лучших к худшим.

В лидерах ожидаемо Ленинградская и Московская области. А вот Волгоградская оказалась в аутсайдерах, причем в «десятке» худших - на 76-м месте из 85-ти регионов России. У нас построили только 0,234 квадратных метра на человека. Для сравнения, Ростовская область в этом рейтинге занимает 18-ю позицию с показателем 0,586 кв.м., Краснодарский край - на пятом месте (0,832 кв.м. на человека), Астраханская область - на 69-м (0,277 кв.м.). Хуже всего обстоят дела со строительством жилья на Чукотке и в Магаданской области.

ИСТОЧНИК KP.RU