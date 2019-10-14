2019-10-14T16:52:09+03:00
Происшествия

Волгоградец придумал ограбление, проиграв деньги с продажи арбузов

Теперь мужчину будут судить за ложное сообщение о преступлении
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В полицию Михайловского района Волгоградской области пришел 34-летний мужчина и заявил, что его ограбили. Рассказал историю о том, что неизвестный напал на него, когда он шел по трассе, и украл у него 36 тысяч рублей и два сотовых телефона. Правда, в ходе рассказа мужчина вдруг стал путаться в показаниях, и полицейские решили устроить ему более тщательный допрос. И, как оказалось, не зря. Запутавшись в деталях окончательно, мужчина по итогу признался, что выдумал историю с ограблением. Для чего? Чтобы его отец не ругал.

На самом деле этот волгоградец вместе со своим отцом занимаются выращиванием и продажей арбузов. Накануне мужчина наторговал те самые 36 тысяч рублей, но вместо того, чтобы отнести выручку домой, он отправился в компанию, где играют на деньги в азартные игры. Там проиграл все до копейки, еще и телефоны в придачу. Предвидя грозную реакцию отца, мужчина и придумал историю с грабежом.

Но с полицией шутить нельзя. Так что теперь волгоградец сам стал обвиняемым: на него завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

– Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2-х лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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