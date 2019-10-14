Астраханец допрыгался на скакалке до мирового рекорда

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-14T16:36:08+03:00

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21-летнему астраханскому студенту Алексею Коломину удалось сделать невероятное: он побил мировой рекорд по прыжкам со скакалкой. За час он сделал 14207 прыжка (по средним показателям трех судей).

Астраханец побил мировой рекорд по прыжкам через скакалку.

В Астрахани Алексея называют «король роуп-скиппинга» (так официально называются прыжки со скакалкой), а его личный тренер шуточно зовет его «НашТерминатор». Этот парень действительно показывает просто фантастические результаты в прыжках. Он легко запрыгивает на метровую вышку и «перелетает» через препятствия. В 2018-м он попал в Книгу рекордов России, пропрыгав на скакалке 11745 раз. В этом году замахнулся на мировой рекорд. И побил его.

Парень готовился семь месяцев, тренировался ежедневно. И вот, 13 октября, вместо запланированных 13-ти тысяч прыжков, он сделал на тысячу больше.

За выступлением Алексея наблюдали сотни зрителей, а также официальные лица из регионального минспорта, астраханской федерации роуп-скиппинга, представители Астраханского госуниверситета, где учится Коломин, ну и, конечно, судьи. Все условия по установлению рекорда были соблюдены, сегодня фото и видео- данные передали в «Интеррекорд», где должны официально зафиксировать результат.

Для справки: предыдущий рекорд по прыжкам на скакалке принадлежал американцу Петеру Нестлеру, который прыгнул за час 13 тысяч раз.

ИСТОЧНИК KP.RU