Не поделили улов: в Астрахани отец убил сына за рыбку

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-14T15:44:21+03:00

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Рыбаки - люди в основном азартные, для них каждая выловленная рыбка, как приз в лотерею, поэтому и делятся уловом чаще неохотно. У некоторых дележ рыбы и вовсе заканчивается ссорами. Но, чтобы убить за рыбку, - такую ситуацию и представить страшно. А вот в Астраханской области отец за рыбу убил родного сына.

Случилось это 16 мая 2019 года в Икрянинском районе. 57-летний мужчина вместе со своим 36-летним сыном отправились на рыбалку на ерик Шантемир. Расположились на мосту, закинули удочки и накрыли стол. Рыбачили и одновременно выпивали. Напились до такой степени, что перестали контролировать свои эмоции и вспыхнул конфликт из-за пойманной рыбки. В порыве гнева и криков отец вдруг схватил нож и нанес им несколько ударов в область груди и туловища сына.

- От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте преступления, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

После задержания убийца своей вины отрицать не стал. Теперь его ждет суд и колония.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавляют в следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU