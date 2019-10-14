Не поделили улов: в Астрахани отец убил сына за рыбку
Рыбаки - люди в основном азартные, для них каждая выловленная рыбка, как приз в лотерею, поэтому и делятся уловом чаще неохотно. У некоторых дележ рыбы и вовсе заканчивается ссорами. Но, чтобы убить за рыбку, - такую ситуацию и представить страшно. А вот в Астраханской области отец за рыбу убил родного сына.
Случилось это 16 мая 2019 года в Икрянинском районе. 57-летний мужчина вместе со своим 36-летним сыном отправились на рыбалку на ерик Шантемир. Расположились на мосту, закинули удочки и накрыли стол. Рыбачили и одновременно выпивали. Напились до такой степени, что перестали контролировать свои эмоции и вспыхнул конфликт из-за пойманной рыбки. В порыве гнева и криков отец вдруг схватил нож и нанес им несколько ударов в область груди и туловища сына.
- От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте преступления, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.
После задержания убийца своей вины отрицать не стал. Теперь его ждет суд и колония.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавляют в следственном комитете.
ИСТОЧНИК KP.RU