Волгоградцы привезли с «Золотой осени» более ста медалей

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-14T15:19:13+03:00

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Выставка «Золотая осень» в Москве проходит уже 21 раз. И каждый год волгоградцы показывают на ней достойный результат. В этом году достижения волгоградского сельского хозяйства показали десятки фермеров, чиновники районных администраций, крупные аграрные предприятия. И итоги впечатляет: более 100 наград, причем 47 из них – «золотых».

Отличились в этом году фермеры, они взяли 7 золотых , 9 серебряных и 10 бронзовых наград. Среди победителей Вячеслав Караваев из Иловлинского района, Юрий Луценко из Быковского района, Виктор Жуков из Ленинского. Отметили начинающих аграриев Салавата Кусманова из Николаевского района, Серика Мулдашова и Руслана Айтмухамбетова из Палласовского района.

Награждали кооперативы, администрации районов и сельских поселений, которые содействуют развитию сельского хозяйства на подведомственных территориях.

20 медалей вручили за инновационные разработки и внедрение новых сортов и технологий. 12 из них достались ВГАУ.

Но выставка это не только чествование героев. Здесь налаживают связи, заключают контракты, строят совместные планы, ищут новые рынки сбыта. Например, Волгоградская область заключила соглашение о сотрудничестве с ведущим отечественным поставщиком минеральных удобрений ООО «ФосАгро-Регион». Так что на территории области появятся логистические центры этой компании. Оказались успешными переговоры с председателем Совета директоров АО «Росагролизинг» и представителями ООО «СП «Донское».

ИСТОЧНИК KP.RU