2019-10-14T15:19:13+03:00
Общество

Волгоградцы привезли с «Золотой осени» более ста медалей

Награды получили и простые фермеры, и специалисты районных администраций
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Волгоградцы привезли с выставки 47 золотых медалей. Фото: администрация Волгоградской областиВолгоградцы привезли с выставки 47 золотых медалей. Фото: администрация Волгоградской области
Изменить размер текста:

Выставка «Золотая осень» в Москве проходит уже 21 раз. И каждый год волгоградцы показывают на ней достойный результат. В этом году достижения волгоградского сельского хозяйства показали десятки фермеров, чиновники районных администраций, крупные аграрные предприятия. И итоги впечатляет: более 100 наград, причем 47 из них – «золотых».

Отличились в этом году фермеры, они взяли 7 золотых , 9 серебряных и 10 бронзовых наград. Среди победителей Вячеслав Караваев из Иловлинского района, Юрий Луценко из Быковского района, Виктор Жуков из Ленинского. Отметили начинающих аграриев Салавата Кусманова из Николаевского района, Серика Мулдашова и Руслана Айтмухамбетова из Палласовского района.

Награждали кооперативы, администрации районов и сельских поселений, которые содействуют развитию сельского хозяйства на подведомственных территориях.

20 медалей вручили за инновационные разработки и внедрение новых сортов и технологий. 12 из них достались ВГАУ.

Но выставка это не только чествование героев. Здесь налаживают связи, заключают контракты, строят совместные планы, ищут новые рынки сбыта. Например, Волгоградская область заключила соглашение о сотрудничестве с ведущим отечественным поставщиком минеральных удобрений ООО «ФосАгро-Регион». Так что на территории области появятся логистические центры этой компании. Оказались успешными переговоры с председателем Совета директоров АО «Росагролизинг» и представителями ООО «СП «Донское».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Певица Валерия в Астрахани ловила рыбу и кормила свиней
В Волгоградской области готовятся изменить тарифы на вывоз мусора
В Астрахани трое полицейских сделали астраханца обвиняемым, подделав документы
Двое суток в центре Волгограда устраняли крупный засор в канализации
Волгоградская область окончательно перешла на цифровое телевещание
Волгоградского чиновника за вымогательство и взятки отправили в колонию на 7,5 лет
Хотел домой: охраннику, «заминировавшему» ТЦ, дали два года условно
Волгоградцы одобрили строительство аквапарка в Кировском районе
Волгоградец поджег дом бывшей жены после ссоры из-за детей
Юная волгоградка гнала по трассе и устроила смертельную аварию
Пятеро пострадали, один погиб: на трассе лоб в лоб столкнулись две «Лады»
Светофоры появятся на улице Калинина в Волгограде
Наврала попутчику, отключила телефон: в Волгограде ищут пропавшую 24-летнюю девушку
Вместо спортплощадки – парковка: руководителя благотворительного фонда посадили за обман
Маршрутки Волгоград - Краснослободск будут ходить чаще
Волгоградку обвинили в экстремизме за фото с актерами в форме фашистов
В камышинской школе кадет готовят к службе в войсках РХБ