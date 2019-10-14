2019-10-14T14:56:33+03:00
Звезды

Певица Валерия в Астрахани ловила рыбу и кормила свиней

Звезда устроила уик-энд на даче Тинькова
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички певицы.Фото с личной странички певицы.
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Певица Валерия опубликовала на своей страничке в Инстаграме фотографии с уик-энда, проведенного в Астрахани. Казалось бы, обычное дело - звезды тоже отдыхают. Но эти фото подняли волну негодования. И совсем не из-за ведра рыбки, которым похвасталась Валерия, а из-за того, что рыбалка на базе отдыха, где побывали Валерия с супругом Пригожиным и друзьями стоит 2 миллиона рублей за три дня. Владельцем этой базы является Олег Тиньков (владелец банка «Тинькофф»).

«Какое же удовольствие получили от общения с природой и друг другом. Как замечательно, что появляются у нас в России такие высококлассные базы отдыха», - подписала Валерия фотографии, на которых она то рыбачит на озере, то любуется астраханскими закатами, то кормит свиней на подворье.

Вот только астраханцы радости от «высококлассных баз отдыха» не разделили, посетовав на то, что для большинства россиян они недоступны.

«Эти базы обеспечивают местное население работой и поддерживают развитие сельского хозяйства в области. Нельзя же так примитивно мыслить!!!!!», - парирует певица на обвинения.

Кстати, рыбалка в Астрахани сейчас отличная. Волга наконец-то наполнилась водой (по данным «КаспНИРХ» уровень воды выше прошлогодней отметки на 16 сантиметров). Увеличился вылов сома, карася и жереха, появился в уловах и судак. Но Валерии и ее супругу Пригожину, похоже, попадалась только красноперка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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