В Волгоградской области готовятся изменить тарифы на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-14T13:56:24+03:00

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Не успели волгоградцы свыкнуться с новыми тарифами на вывоз мусора, которые установили с приходом регоператора ООО «Управление отходами – Волгоград», как предприятие надумало опять пересмотреть расценки. Об этом «КП-Волгоград» узнала с сайта Госзакупок. Там региональный оператор разместил лот «Оказание услуг по финансовым консультациям в области тарифообразования». Исходя из документации, представленной на сайте, оператор заплатит 3 миллиона рублей компании, которая проведет экспертизы обоснованности новых тарифов.

В частности победитель аукциона должен провести три экспертизы: «экспертизу обосновывающих материалов на установление единого тарифа на услугу регионального оператора», «экспертизу экономической обоснованности расходов (по статьям), необходимых для эффективного функционирования предприятия» и «экспертизу экономической обоснованности НВВ «Заказчика»». Расчеты должны провести за 50 дней, то есть к концу 2019 года, у регоператора должны быть на руках обоснования для введения новых тарифов. А значит, повышения волгоградцам можно ждать уже с нового 2020-го года.

Напомним, что в декабре 2018-го специалисты регионального комитета тарифного регулирования отчитались о том, что смогли на треть снизить тариф, который предполагало ввести с января 2019-го ООО «Управление отходами – Волгоград». Но, судя по всему, эти тарифы не покрыли расходы предприятия. Теперь будут повышать.

Отметим, что сейчас плата за вывоз мусор для жителей многоквартирных домов, составляет 114,92 рублей в месяц. Плата за 1 человека, проживающего в частном доме, составляет 113,25 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU