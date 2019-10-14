2019-10-14T13:30:54+03:00
Происшествия

В Астрахани трое полицейских сделали астраханца обвиняемым, подделав документы

Они обвинили его в содержании наркопритона
Екатерина МАЛИНИНА
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Уголовное дело в отношении жертвы прекратили.Уголовное дело в отношении жертвы прекратили.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Хотя и говорят, что палочная система ушла из правоохранительных органов, но некоторые полицейские ради высоких показателей готовы на многое. В том числе на подделку документов. В Астрахани возбудили уголовное дело по статье фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении трех сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Астрахани.

Как выяснили следователи, мужчины решили придумать дело на одного местного жителя. Молодой человек в число образцово-показательных не входил: употреблял наркотики, раздражал соседей. Но оперативники решили «повесить» на него содержание наркопритона. Видимо, решили, что никто их проверять не будет.

- Они подделали бумаги, составили отчеты о проведении гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области. – В итоге в отношении жертвы возбудили уголовное дело.

Подлог вскрылся. Теперь на скамье подсудимых могут оказаться сами полицейские. Расследование уголовного дела продолжается.

- По данному факту руководство УМВД России по Астраханской области назначило служебную проверку. В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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