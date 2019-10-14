Двое суток в центре Волгограда устраняли крупный засор в канализации

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-14T13:28:56+03:00

Два ресторана чуть не утонули в зловониях из-за нерадивых волгоградцев

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Двое суток сотрудники «Концессий водоснабжения» без перерыва работали на магистральном канализационном коллекторе, который проходит по улице Комсомольской в Волгограде и только к утру понедельника, 14 октября, смогли устранить крупный засор. Благо удалось пробить и вычистить скопившийся мусор, и волгоградцы не захлебнулись в стоках.

ЧП случилось в пятницу вечером. Рядом с ресторанами «Бамберг» и «Вилла Капри» забил «зловонный фонтан». Да так, что заведениям пришлось срочно прекратить свою работу.

- Забился магистральный канализационный коллектор диаметром 600 миллиметров, проходящий на глубине восьми метров. К месту происшествия сразу же отправилась аварийная бригада. Были задействованы четыре каналопромывочные машины, разгребали и вручную. Огромная труба оказалась плотно забита тряпками разных размеров вперемешку с мелкими твердыми предметами: в создании засора явно поучаствовал не один жилой дом. К счастью, удалось обойтись без замены аварийного участка трубы, иначе пришлось бы нарушить благоустройство проезжей части улицы, вскрыв дорогу на весьма внушительную глубину, - отмечают в «Концессии водоснабжения».

Сейчас работа коллектора восстановлена, извлеченный мусор утилизирован. - Стоит отметить, что на время прочистки трубы вода в жилые дома, расположенные поблизости, подавалась в полном объеме. Так что люди не почувствовали неудобств, - акцентируют на предприятии.

Но призывают волгоградцев не бросать в канализацию хозяйственно-бытовой мусор и средства личной гигиены!

ИСТОЧНИК KP.RU