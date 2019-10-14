2019-10-14T13:07:52+03:00
Общество

Волгоградская область окончательно перешла на цифровое телевещание

После 14 октября аналогового ТВ больше не будет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Аналоговое ТВ ушло в прошлое.Аналоговое ТВ ушло в прошлое.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Аналоговое ТВ ушло в прошлое. Теперь будем смотреть все кино и передачи только в цифровом формате. Сегодня, 14 октября, в 11.45 в региональном центре Российской телевизионной и радиовещательной сети состоялось одновременное выключение аналоговых передатчиков на территории Волгоградской области.

Как уточняют в администрации Волгоградской области, переход на «цифру» прошел без проблем. Отныне волгоградцы смогут смотреть бесплатно 20 федеральных телеканалов в высоком цифровом качестве.

Напомним, что Волгоградская область попала в четвертую, последнюю волну отключения аналогового телевещания на территории России. Вместе с волгоградцами на «цифру» сегодня перешли еще 20 регионов.

Несколько месяцев волонтеры помогали волгоградцам в установке и настройке цифровых приставок. А телефон «горячей линии», по которому можно получить всю необходимую информацию по ТВ-тюнерам, работает по сей день. Его номер - 8-800-302-66-22. Если у вас еще остались вопросы, звоните.

- Напомним, установка тюнеров необходима только в том случае, если телевизор технически устарел и не может принимать цифровой сигнал в формате DVB-T2. При этом, малообеспеченные жители Волгоградской области могут получить в органах социальной защиты населения компенсацию за приобретенный ТВ-тюнер, - отмечают в администрации региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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