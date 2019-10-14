Волгоградского чиновника за вымогательство и взятки отправили в колонию на 7,5 лет

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-14T12:54:31+03:00

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Волгоградский областной суд вынес достаточно суровый вердикт бывшему консультанту комитета промышленности и торговли Волгоградской области: чиновника отправили в колонию строгого режима на семь с половиной лет. Осудили его за взяточничество. Как уточняют в региональной прокуратуре, этого служащего признали виновным в совершении шести эпизодов получения взяток, в том числе, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Чиновник наживался на бизнесменах, пользуясь своим положением. Дело в том, что в его обязанности входил контроль за деятельностью рынков на территории области. Он же отвечал и за выдачу разрешений и лицензий на торговлю. Вот и «торговал» этими документами.

- За «беспрепятственную и ускоренную» выдачу и продление лицензий на торговлю алкогольной продукцией он брал с предпринимателей от 20 до 50 тысяч рублей. За период с апреля 2016 по январь 2017 года на этом он «подработал» 190 тысяч рублей, - сообщают в СУ СК по региону. - Кроме того, в июне 2016 года коррупционер вместе со своим непосредственным начальником Романом Самороковским предложил одному бизнесмену вообще не оформлять лицензию и даже оказывать ему свое покровительство. За это попросили ежемесячное вознаграждение. Так чиновники заработали еще 100 тысяч рублей.

Взяточников поймали в январе 2017-го сотрудники регионального УФСБ и отдела ЭБиПК УМВД России по городу Волгограду.

Напомним, что Роману Самороковскому также ранее дали 7,5 лет колонии строгого режима. А его 28-летний пособник успел скрыться во время следствия. И «бегал» два года. Его местонахождение установили только в мае текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU