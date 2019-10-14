Хотел домой: охраннику, «заминировавшему» ТЦ, дали два года условно

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-14T12:47:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградцы уже привыкли к звукам сирен об эвакуации из ТЦ. В этом году как никогда активизировались лжетеррористы, которые сообщают через письма о заложенных взрывных устройствах. На то, чтобы проверить эту информацию задействуют сотни людей, технику. Пока авторов посланий не нашли. Но один из лжеминеров все же попал под суд. 24-летний охранник-стажер Сергей Ерпылев получил срок за свой звонок на «02».

Молодой человек 31 января поссорился по телефону со своей девушкой. Очень хотелось выяснить отношения, но уйти с работы было нельзя: дежурство. По всему городу в этот день проходили сообщения о минировании разных ТЦ, но «Диамант» на Тракторном в этот список, к огромному огорчению волгоградца, не попал. Тогда Сергею пришла в голову, по его мнению, отличная идея. Он позвонил на «02» и сообщил о том, что взрывное устройство есть в двух «Диамантах»: на Тракторном и в Ворошиловском районе. Здания также обследовали.

Но следователи не зря свою зарплату получают: волгоградского «шутника» нашли. В отношении него возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

- Суд приговорил его к двум годам шести месяцам условно. Волгоградец может обжаловать приговор в апелляционном порядке, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU