2019-10-14T11:58:45+03:00
Общество

Волгоградцы одобрили строительство аквапарка в Кировском районе

Инвестор собирается сделать большую зону отдыха в районе "Санаторного"
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Аквапарк расположится на горе выше Второй Продольной.Аквапарк расположится на горе выше Второй Продольной.
Изменить размер текста:

Удивительно, что аквапарк в Волгограде не строили раньше. Волгоградцы вынуждены были ездить в соседний Волжский. Теперь горожан обнадежили: в районе ЖК "Санаторный" собираются возводить большой аквапарк на 500 мест и преобразить территорию вокруг. Для составления проекта, а затем и его реализации не хватало только согласия самих жителей. И его получили. На общественных слушаниях волгоградцы одобрили представленные инвестором планы по благоустройству территории площадью более 34 гектаров.

И так, что там будет. Строительство предполагает два этапа. Подрядчик сделает сам аквапарк на 500 мест. Причем будет и летняя открытая площадка и зимний вариант (уже на втором этапе строительства). В парке рядом собираются сделать велотрассу, пешеходные дорожки, несколько площадок для занятия спортом, трассу для квадроциклов. Деревья обещают не трогать. дополнительно высадят кустарники. Обустроят специальный террасный зеленый театр со сценой. Также не обойдется и без кафе, по плану их будет два. Берет на себя обязательства инвестор сделать и подъездные дороги к новому месту развлечений.

Дело за малым - все это воплотить в жизнь. Волгоградцы только "за".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцы привезли с «Золотой осени» более ста медалей
Певица Валерия в Астрахани ловила рыбу и кормила свиней
В Волгоградской области готовятся изменить тарифы на вывоз мусора
В Астрахани трое полицейских сделали астраханца обвиняемым, подделав документы
Двое суток в центре Волгограда устраняли крупный засор в канализации
Волгоградская область окончательно перешла на цифровое телевещание
Волгоградского чиновника за вымогательство и взятки отправили в колонию на 7,5 лет
Хотел домой: охраннику, «заминировавшему» ТЦ, дали два года условно
Волгоградец поджег дом бывшей жены после ссоры из-за детей
Юная волгоградка гнала по трассе и устроила смертельную аварию
Пятеро пострадали, один погиб: на трассе лоб в лоб столкнулись две «Лады»
Светофоры появятся на улице Калинина в Волгограде
Наврала попутчику, отключила телефон: в Волгограде ищут пропавшую 24-летнюю девушку
Вместо спортплощадки – парковка: руководителя благотворительного фонда посадили за обман
Маршрутки Волгоград - Краснослободск будут ходить чаще
Волгоградку обвинили в экстремизме за фото с актерами в форме фашистов
В камышинской школе кадет готовят к службе в войсках РХБ