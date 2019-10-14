Волгоградцы одобрили строительство аквапарка в Кировском районе

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-14T11:58:45+03:00

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Удивительно, что аквапарк в Волгограде не строили раньше. Волгоградцы вынуждены были ездить в соседний Волжский. Теперь горожан обнадежили: в районе ЖК "Санаторный" собираются возводить большой аквапарк на 500 мест и преобразить территорию вокруг. Для составления проекта, а затем и его реализации не хватало только согласия самих жителей. И его получили. На общественных слушаниях волгоградцы одобрили представленные инвестором планы по благоустройству территории площадью более 34 гектаров.

И так, что там будет. Строительство предполагает два этапа. Подрядчик сделает сам аквапарк на 500 мест. Причем будет и летняя открытая площадка и зимний вариант (уже на втором этапе строительства). В парке рядом собираются сделать велотрассу, пешеходные дорожки, несколько площадок для занятия спортом, трассу для квадроциклов. Деревья обещают не трогать. дополнительно высадят кустарники. Обустроят специальный террасный зеленый театр со сценой. Также не обойдется и без кафе, по плану их будет два. Берет на себя обязательства инвестор сделать и подъездные дороги к новому месту развлечений.

Дело за малым - все это воплотить в жизнь. Волгоградцы только "за".

ИСТОЧНИК KP.RU