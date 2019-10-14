2019-10-14T11:30:40+03:00
Происшествия

Волгоградец поджег дом бывшей жены после ссоры из-за детей

Ему грозит до 5 лет лишения свободы
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Когда в одном из домов Калача-на-Дону начался пожар, хозяйки и ее двух ребятишек не было дома. 34-летняя женщина вместе с детьми уехала к своей маме погостить. Соседи сообщили о пожаре на пульт дежурного МЧС. Огонь пожарные потушили, но все, что было в доме, сгорело. Ущерб составил более одного миллиона рублей.

Когда инспекторы МЧС изучили все обстоятельства возгорания, то пришли к выводу: дом подожгли. После этого уже следователи МВД занимались расследованием дела. Они опросили соседей, саму хозяйку дома и пришли к выводам: к пожару причастен бывший супруг женщины. Мужчина сознался, что накануне поругался с женой. Он хотел больше участвовать в воспитании детей. В итоге супруги вылили друг на друга тонны обвинений. Когда бывшая жена уехала к бывшей теще, то он зашел в дом и поджег его.

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы за умышленный поджег чужого имущества. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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