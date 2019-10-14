2019-10-14T10:50:24+03:00
Происшествия

Юная волгоградка гнала по трассе и устроила смертельную аварию

Девушка перевернулась в кювет на «Хендае»
Екатерина МАЛИНИНА
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Водителя ВАЗа довезли до больницы, но травмы оказались слишком серьезными.Водителя ВАЗа довезли до больницы, но травмы оказались слишком серьезными.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Авария на трассе «Волгоград-Астрахань» произошла после обеда в Ленинском районе. 22-летняя волгоградка мчалась по дороге на своем «Хендае». Девушка выжимала из своей машинки за 100 километров в час. Но ей не хватило опыта, чтобы при такой скорости ехать по волгоградским дорогам. Она не справилась с управлением, машину повело на обочину, а затем иномарка улетела в кювет. Сама юная дама не пострадала, а вот ее 50-летний пассажир погиб на месте. Не помогли даже приехавшие на вызов врачи.

Еще одна смертельная авария с опрокидыванием произошла в Палласовском районе. 25-летний парень на «девяносто девятой» ехал в сторону райцентра по дороге «Палласовка-Савинка». Он не справился с управлением и перевернулся в кювет. Очевидцы вызвали «скорую». Медики смогли довезти и водителя и пассажира до больницы. Владелец ВАЗа погиб на операционном столе. Травмы оказались слишком серьезными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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