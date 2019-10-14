2019-10-14T10:25:05+03:00
Происшествия

Пятеро пострадали, один погиб: на трассе лоб в лоб столкнулись две «Лады»

Один из водителей пошел на обгон
Екатерина МАЛИНИНА
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Водителю "Приоры" предстоит ответить за последствия аварии.Водителю "Приоры" предстоит ответить за последствия аварии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария на дороге «Самара-Пугчев-Энгельс» произошла в половине седьмого вечера. 30-летний мужчина на «Приоре» мчался в сторону Быково. Волгоградец очень торопился, поэтому решил обогнать тихохода. Он пошел на риск. Расстояние до встречной машины было совсем небольшим, но это не остановило лихача. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Калино», за рулем которой сидел 39-летний мужчина.

Удар был очень сильным. Пострадали все ,кто находился в автомобилях. «Скорые» увезли в больницы двух водителей, 34-летнюю пассажирку «Приоры», 35-летнюю женщину с полуторагодовалой дочкой. 36-летний пассажир «Лады 217030», который находился на переднем сидении, погиб на месте. Травмы оказались слишком тяжелыми.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП. Когда водитель виноватой машины поправится, ему предстоит ответить за последствия его бездумного маневра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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