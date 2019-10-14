2019-10-14T10:10:01+03:00
Общество

Светофоры появятся на улице Калинина в Волгограде

На выезде с рокадной дороги пешеходам станет безопасней
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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12 светофоров установят на перекрестке.12 светофоров установят на перекрестке.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
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За два года после открытия нулевая продольная стала для волгоградских водителей настоящим спасением – можно проехать через центр без пробок и почти без светофоров. Рокадная дорога разгрузила Первую продольную, а вот на улице Калинина транспортный поток вырос в несколько раз. Перейти дорогу здесь стало весьма непросто, особенно в час пик. Чтобы обезопасить пешеходов, власти Волгограда приняли решение установить светофоры на перекрестке улиц Пугачевской и Калинина. Появятся они на участке с двумя пешеходными переходами. Здесь уже смонтировали четыре опоры, вскоре на них установят 8 транспортных и 4 пешеходных светофора.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, регулируемое движение на перекрестке Пугачевской и Калинина позволит повысить уровень безопасности для пешеходов, в том числе для учащихся спортшколы №1 и гимназии №5, которые здесь расположены.

Повысят безопасность пешеходов и новые умные «Светофоры под ногами», которые появились на переходах в центре Волгограда. Кроме того, в этом году в городе установят сотню светофоров с системой обратного отсчета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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