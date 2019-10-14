2019-10-14T10:06:47+03:00
Происшествия

Наврала попутчику, отключила телефон: в Волгограде ищут пропавшую 24-летнюю девушку

Родители написали заявление в полицию
Екатерина МАЛИНИНА
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Надежда не выходит на связь вот уже три дня.Надежда не выходит на связь вот уже три дня.
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24-летняя Надежда Алябьева, жительница Калача-на-Дону? вышла из дома 12 октября около 10 часов утра. Оделась для прогулки: спортивные штаны, черные кроссовки, синяя куртка. Явно не для дальней поездки. Девушка жила с родителями. Они и забили тревогу, когда к обеду дочь не вернулась домой. Телефон был вне зоны доступа. Мать с отцом стали звонить друзьям, коллегам по работе. Но Надя словно в воду канула. Не знал о местонахождении девушки и ее парень.

Следы нашли благодаря переписке, которую нашли в одной из соцсетей. Девушка общалась с водителем авто, который в итоге подвез ее до остановки недалеко от поселка Пятиморск. Но парень ничего не знал о планах попутчицы: она рассказала ему совсем другую, явно выдуманную историю.

Родители написали заявление в полицию, попросили содействие в поисках и «Лизу Алерт». Также подключились к розыску и местные волонтеры. Но результата пока нет.

Скорее всего, Надя находится в Волгограде. По словам друзей, в последнее время девушка находилась в затяжном стрессе. Родные опасаются за ее судьбу.

Те, кто видел Надежду или знает, где она может находиться, просьба позвониьт по телефонам: 89889801234 (отец) или на «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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