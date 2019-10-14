2019-10-14T08:55:09+03:00
Происшествия

Вместо спортплощадки – парковка: руководителя благотворительного фонда посадили за обман

Он уклонился от уплаты налогов на 28 миллионов
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину посадили почти на 4 года.Мужчину посадили почти на 4 года.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В этот понедельник вынесли приговор 49-летнему Игорю Башкатову. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов 28 миллионов. Причем обманул он не только государство, но и инвалидов. Ведь мужчина – руководитель Волгоградской городской общественной организации инвалидов «Луч надежды».

Волгоградец изображал на бумаге бурную деятельность своей организации. В том числе и для ФСКН. Например, он не платил земельный налог за использование участка свыше 5,5 га по ул.имени академика Зелинского, д. 12 «а» на Тракторном. Ведь по его словам там была спортплощадка для инвалидов, там они проводили праздники и мероприятия. Но на деле оказалось, что в течение почти трех лет мужчина использовал ее как стоянку для грузового и легкового транспорта. На территории были гражи, мастерские, склады.

Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры. Свою вину Башкатов не признал и просил снять все обвинения. Но следователи СУ СК по Волгоградской области смогли доказать вину благотворителя.

- Суд вынес приговор: 3 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кстати, часть суммы ущерба мужчина возместит. У него арестовали имущества на 25,5 миллиона рублей, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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