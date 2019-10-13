2019-10-13T23:03:09+03:00
Общество

Маршрутки Волгоград - Краснослободск будут ходить чаще

В час пик микроавтобусы маршрута №174 сократят интервал до трех минут
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Уехать на маршрутке будет проще.Уехать на маршрутке будет проще.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Маршрутки Волгоград - Краснослободск традиционно пользуются популярностью. Многие из тех, кто живет на левом берегу Волги, учатся и работают в Волгограде. Благо до центра города-героя можно добраться всего за несколько минут. Но в последнее время на остановках скапливались очереди. Микроавтобусов не хватало. Поэтому облкомдортранс принял решение усилить маршрут №174 дополнительными единицами общественного транспорта.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, во время внеплановой проверки выяснилось, что перевозчик маршрута №138Т «р.п. Городище – п. Вторая Пятилетка» допускал нарушения графика движения. На линию выходило меньше автобусов, чем было обозначено в расписании. Причина – «отсутствие достаточного количества микроавтобусов». В то же время перевозчик маршрута №174 «ТЦ «Акварель» - Краснослободск» просто не мог вместить всех желающих уехать пассажиров. Чтобы решить проблему, чиновники и перевозчик заключили дополнительное соглашение. В ближайшие дни маршруток №174 станет на десять штук больше. Уехать из Краснослободска в Волгоград и обратно будет гораздо проще. А в часы пик микроавтобусы будут ходить каждые две - три минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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