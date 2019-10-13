Волгоградку обвинили в экстремизме за фото с актерами в форме фашистов

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-13T18:54:02+03:00

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18 сентября Центральный районный суд Волгограда вынес весьма странное решение: признать сотрудницу «Волгоградского госцирка» Елена Куркину виновной в пропаганде нацисткой символики… на фото с актерами.

Этот снимок женщина сделала еще в 2016 году сразу после спектакля «Вечный огонь», который ставили в цирке с честь победы Советских воинов в войне. На нем сама Елена и трое мужчин в форме времен третьего рейха. Несколько лет снимок с нацистскими атрибутами находился в открытом доступе в ВКонтакте на ее страничке и лишь 9 сентября этого года в ходе мониторинга его нашли и посчитали крайне опасным. Его, как уверяет обвинение, могли скопировать и распространять, а сама Куркина по неосторожности долгое время демонстрировала и пропагандировала символику фашистов. Пусть и на форме актеров.

Было разбирательство. Конечно, волгоградка не признала, что виновна в пропаганде, лишь подтвердила, что страничка ее. Доказать причастность к умышленному и длительному экстремизму не удалось – не было фактов.

«Фотография размещена без цели пропаганды нацистской символики и атрибутики. Экстремистских взглядов она не придерживается, экстремистской деятельностью не занимается и фотографию удалила», - говорится на сайте суда.

Прокурор просил минимальное наказание – штраф. А ведь Елену могли посадить на 15 суток в тюрьму, но обошлось. Снимок конфисковали. Ее же, вопреки логике, все равно признали виновной пусть и по административной статье. Профиль женщина удалила.

ИСТОЧНИК KP.RU