В Камышине открылся школьный класс войск РХБЗ

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-13T14:56:17+03:00

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В школе №10 в Камышине существует единственный в Волгоградской области профильный класс войск РХБ защиты. Он находится под шефством соединения аналогичных войск Южного военного округа. Развитие патриотического движения – результат слаженной работы властей и общественников, в том числе инициативы Совета ветеранов, которые в этом году выиграли гранты Президента РФ.

- Ветеранскими организациями региона подобрано и утверждено в качестве наставников молодежи 200 офицеров запаса и в отставке, помогающих в становлении и профессиональном определении молодых людей – будущих защитников Отечества, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

На днях в Камышине состоялась встреча юных патриотов из профильных классов, юнармейцев. Пообщаться с будущими защитниками приехал начальник войск РХБ защиты ЮВО генерал-майор Андрей Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU