2019-10-13T10:49:51+03:00
Общество

Волгоградцы встретятся с путешественником, который идет пешком от Твери до Индии

Евгений Кутузов повторяет путь легендарного Афанасия Никитина
Юлия Данильченко
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Фото с личной странички героя публикации Евгения Кутузова.Фото с личной странички героя публикации Евгения Кутузова.
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Более пятисот лет назад Афанасий Никитин проделал нелегкий путь в Индию, о котором рассказал в книге «Хождение за три моря». В наши дни у путешественника есть почитатель – петербуржец Евгений Кутузов. Он решил повторить маршрут от Твери до Мумбаи. Правда, не на корабле, а пешком.

В эти самые дни путешественник за сто дней добрался до Волгограда, где решил остановиться на несколько дней. 15 октября Евгений встретится в волгоградцами в историческом парке «Россия — моя история». Он расскажет о своем пути и ответит на волнующие вопросы.

- В этом году исполнилось 530 лет с момента выхода знаменитой Афанасия Никтина. Я хочу напомнить нам об этом важном для всего мира событии. Вторая моя цель — привлекать внимание общественности к благотворительности, в частности к помощи детям с ДЦП. За время моего пешего путешествия удалось закрыть сборы для двух детей с этим диагнозом, и теперь у них появились реальные шансы сделать свои первые шаги, - отчитался Евгений в своем блоге, который ведет с момента начала путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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