17-летний волжанин на питбайке врезался в "ВАЗ" и попал в больницу

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-13T09:59:49+03:00

Парень решил покататься, хотя прав у него не было

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Госпитализацией в одну из больниц города Волжского закончилось вечернее развлечение 17-летнего школьника. Не имея водительского удостоверения, он взял мини-мотоцикл и решил покататься по оживленным улицам. Около 19-00 парень ехал со стороны улицы Коммунистической в сторону Ленинградской по улице Горького. Там и случилась авария.

- Напротив дома 68 несовершеннолетний совершил наезд на стоящую автомашину «ВАЗ-21214» под управлением водителя 45-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла обратился в городскую больницу. – рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В Новониколаевском районе в 22-50 в похожую ситуацию попал 50-летний водитель «Нивы». Он ехал по трассе «Каспий», на 682-ом километре выехал на обочину, нарушив ПДД. А там - стела АЗС, в которую и врезалась машина. В итоге двое в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU