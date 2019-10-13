Волгоградские врачи рассказали о чудесном рождении двойни

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-13T09:42:34+03:00

В таких случаях чаще делают «кесарево», но 26-летняя волгоградка родила сама

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В одной из семей Волгограда недавно случилось двойное прибавление: на свет появились сестрички-близняшки. Это первые дети у 26-летней Анны. Врачи «Волгоградского областного клинического перинатального центра №2» радуются, ведь роженица обошлась без операции «кесарево сечение» и практически без осложнений выносила, затем родила двух здоровых малышей.

Направление в центр Анна получила после того, как узнала, что беременность монохориальная, то есть двойня находилась в общей плаценте. В женской консультации сразу сказали: потребуется операция, но волгоградка настроилась на обратное.

- Сначала Анна не была готова принять эту новость, но после стала проникаться темой естественных родов и морально настраивалась. Как нам сказала сама Аня: «Где-то внутри меня была надежда, что я быстро рожу, так и получилось», - рассказали «КП-Волгоград» в ВОКПЦ №2.

На 37-ой неделе будущая мамочка благополучно родила всего за пять часов. Сначала на свет появилась девочка весом 2640 грамм и ростом 51 сантиметр, а потом и сестренка весом 3090 грамм и ростом 55 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU