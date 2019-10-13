2019-10-13T09:42:34+03:00
Общество

Волгоградские врачи рассказали о чудесном рождении двойни

В таких случаях чаще делают «кесарево», но 26-летняя волгоградка родила сама
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одной из семей Волгограда недавно случилось двойное прибавление: на свет появились сестрички-близняшки. Это первые дети у 26-летней Анны. Врачи «Волгоградского областного клинического перинатального центра №2» радуются, ведь роженица обошлась без операции «кесарево сечение» и практически без осложнений выносила, затем родила двух здоровых малышей.

Направление в центр Анна получила после того, как узнала, что беременность монохориальная, то есть двойня находилась в общей плаценте. В женской консультации сразу сказали: потребуется операция, но волгоградка настроилась на обратное.

- Сначала Анна не была готова принять эту новость, но после стала проникаться темой естественных родов и морально настраивалась. Как нам сказала сама Аня: «Где-то внутри меня была надежда, что я быстро рожу, так и получилось», - рассказали «КП-Волгоград» в ВОКПЦ №2.

На 37-ой неделе будущая мамочка благополучно родила всего за пять часов. Сначала на свет появилась девочка весом 2640 грамм и ростом 51 сантиметр, а потом и сестренка весом 3090 грамм и ростом 55 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Камышине открылся школьный класс войск РХБЗ
Рабочая неделя в Волгограде начнется с потепления
Волгоградцы встретятся с путешественником, который идет пешком от Твери до Индии
17-летний волжанин на питбайке врезался в "ВАЗ" и попал в больницу
На юге Волгограда 72-летний лихач устроил аварию с тремя пострадавшими
Стреляли из арбалета: волонтеры из Волгограда спасли изувеченного пса
Отопительный сезон в Волжском начнется 15 октября
Под Волгоградом школьникам показали стрельбу реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г»
С 14 октября в Волгограде будет только цифровое телевидение
В Волгограде открывается ярмарка в «Родниковой долине»
В Волгограде умер художник-график Евгений Пикулев
2,5 тысячи волгоградок с маленькими детьми смогут отучиться на бухгалтеров, кадровиков и психологов
Волгоградец на «десятке» сбил в темноте насмерть пешехода
Один погиб, двое в больнице: волгоградец не уступил дорогу
Руководить астраханскими полицейскими будет боевой офицер из Моздока
Волгоградский школьник из глубинки придумал лучшего агроробота страны
Праздник Покрова Богородицы в Волгограде будут отмечать два дня
Электрички Волгограда перейдут на зимнее расписание
44 года без капремонта: как выглядит спортшкола Исинбаевой
Заведующая сельским детсадом начисляла зарплату живущей в Волгограде дочери