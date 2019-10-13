На юге Волгограда 72-летний лихач устроил аварию с тремя пострадавшими
Из восьми аварий, которые произошли в Волгоградской области в субботу 12 октября, никто не погиб, но число пострадавших достигло двенадцати человек. Трое попали в больницу после столкновения двух легковушек в Красноармейском районе Волгограда.
Около семи вечера 72-летний пенсионер за рулем «двенадцатой» ехал по проспекту Героев Сталинграда и поворачивал в сторону улицы Пролетарской. Совершая маневр, он не уступил дорогу другому «ВАЗу», который ехал по встречной полосе. В итоге от сильного удара находившиеся внутри люди получили ранения.
- В результате ДТП двое водителей и 26-летний пассажир автомашины «ВАЗ 21213» доставлены в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии проводится проверка, инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU