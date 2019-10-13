Стреляли из арбалета: волонтеры из Волгограда спасли изувеченного пса

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-13T15:28:29+03:00

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В конце сентября в одном из приютов Волгоградской области появился новый подопечный – молодой пес по кличке Бублик, которого спасли от живодеров. Зоозащитница Наталья Русина, когда забирала питомца с улицы, знала, что у того серьезные проблемы со здоровьем: под глазом было воспаление. Ветеринары обработали рану, а через несколько дней куратор заметила странность.

- Оказалось, в мордочке застрял дротик. Скорее всего, стреляли с арбалета с близкого расстояния в упор, затем просто отломили верхнюю часть. Дротик был отравлен, врачи лечили в клинике от отравления, - рассказала «КП-Волгоград» Наталья.

Предмет удалили, а Бублика поставили на ноги. Это активный, добрый пес черного окраса. Несмотря на жесткое отношение со стороны людей, он доверяет своим спасителям и нуждается в помощи и сейчас ищет дом. Подробная информация в группе приюта по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU